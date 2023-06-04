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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом» эксклюзив

04 Июня 2023 • 10:52 Комментировать

Известный российский специалист Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу ЦСКА над «Ростовом» (4:1).

- На сегодняшний день у «армейцев» просто выше класс?

- Конечно. У ЦСКА хорошие иностранцы, у дончан играют только молодые россияне, которым не хватает стабильности. Изначально было понятно, что ЦСКА - главный претендент на серебро, «Спартак» тоже сыграл неровно. «Красно-белые» должны были брать очки с аутсайдерами, но они потерялись.

- Чалов забил 19 голов за сезон. Только что закончился лучший сезон в его карьере?

- Он хороший нападающий, в прошлых сезонах тоже регулярно забивал. Сейчас у него появилась стабильность.

- Он лучший игрок команды в сезоне?

- Да, конечно. В ЦСКА сейчас в целом хорошая команда. Он как бы наконечник этого состава.

- ЦСКА вышел в финал Кубка России и занял второе место в чеспионате. Фактически мы говорим о второй команде в стране. Что надо сделать, чтобы навязать ещё более серьёзную конкуренцию «Зениту»?

- Лучше играть (смеётся). Однозначно. Только так можно обойти.

- А как улучшить игру?

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- Наверное, сейчас точечно укрепят состав. Щенников вот уходит, нужны защитники. И добавить стабильности!

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Фёдор Чалов
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