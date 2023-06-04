Тренер ЦСКА Федотов высказался о трансфере Сутормина

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на информацию о том, что он якобы заинтересован в трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.

«Первый раз слышу», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее об интересе «армейцев» к Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний полузащитник поучаствовал в 14 поединках, не отметившись голевыми действиями. В его пассиве две желтые карточки. Трудовое соглашение Сутормина с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года.