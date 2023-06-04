Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов рассказал, где пройдут сборы «Локомотива»

04 Июня 2023 • 10:23 Комментировать

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о предстоящих летних сборах «железнодорожников».

«Все сборы пройдут в Баковке. Расписание матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. С учётом текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

В последнем матче сезона «Локомотив» на домашнем стадионе отпраздновал победу над «Торпедо» со счетом 3:1. По итогам 30 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 45 баллов и финишировали на восьмом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Ренан уже опытный»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Личка не покинет «Оренбург» официально
11:18 · Россия. Премьер-лига
Нагорных оценил результат «Локомотива» в РПЛ
11:17 · Россия. Премьер-лига
Ташуев сообщил, останется ли он в «Ахмате»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Футболист ЦСКА Зайнутдинов: «Хочу поиграть в Европе»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Промес и Малком - в топ-11 игроков сезона РПЛ
11:09 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Промес — это легенда «Спартака»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов заявил, что Джикия получит бан на 2-3 матча
10:56 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я не разрешил бы игроку из «Зенита» перейти в «Спартак»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Названы 11 лучших игроков 30-го тура РПЛ
10:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Чистяков: «Мы одинаково настраиваемся на все команды, только на «Спартак» у нас двойная мотивация»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Федотов высказался о трансфере Сутормина
10:23 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал, где пройдут сборы «Локомотива»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» Баринов: «Я всё ещё хочу поиграть в Европе»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Корнеев оценил результат «Спартака» при Абаскале
Все новости
Рекомендуем