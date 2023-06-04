Галактионов рассказал, где пройдут сборы «Локомотива»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о предстоящих летних сборах «железнодорожников».

«Все сборы пройдут в Баковке. Расписание матчей уточняется. У нас очень хорошие условия, поэтому будем готовиться здесь. С учётом текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

В последнем матче сезона «Локомотив» на домашнем стадионе отпраздновал победу над «Торпедо» со счетом 3:1. По итогам 30 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 45 баллов и финишировали на восьмом месте в турнирной таблице.