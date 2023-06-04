Корнеев: «ЦСКА заслуженно взял серебро»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал второе место московского ЦСКА по итогам сезона Российской премьер-лиги.

«ЦСКА заслуженно взял серебро. «Армейцы» на протяжении всего сезона планомерно шли к этой цели. Чем команда Федотова отличалась от конкурентов? Стабильной игрой и реализацией моментов», - цитирует Корнеева издание «Спорт-Экспресс».

В последнем туре Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Ростов». Команда Владимира Федотова уверенно победила подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1.