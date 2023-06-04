Защитник ЦСКА Агапов: «Можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался об итоговом результате своей команды в чемпионате России. «Армейский» клуб финишировал на втором месте. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

«Как оценю второе место? Хорошо. Жалко только, что не первое. От «Зенита» был большой отрыв, поэтому не смогли догнать. Я считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство», - приводит слова Агапова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» набрал 70 баллов и досрочно стал чемпионом России. ЦСКА с 58 баллами финишировал вторым, а тройку призеров замкнул «Спартак» (54).