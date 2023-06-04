Сенников оценил влияние Дзюбы на игру «Локомотива»

Бывший защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре нападающего Артёма Дзюбы за «железнодорожников» во второй половине сезона.

«Когда Артем находился на поле, команда играла по-другому, более остро. Дзюба отвлекает на себя внимание. В игре с «Торпедо» он не забил, хотя имел много моментов. Артем очень полезно играет», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале. В минувшем чемпионате России нападающий сыграл 11 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.