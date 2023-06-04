Байрамян оценил результат «Ростова» в РПЛ

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал выступление своей команды в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы четвертые... Я очень горд и рад, смотря на турнирную таблицу. Это большой опыт, хороший результат. Давайте так же вместе сумеем его сохранить и улучшить в новом сезоне», - гласит сообщение полузащитника в социальных сетях.

В последнем туре «Ростов» на выезде разгромно проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:4. С 53 баллами команда Валерия Карпина финишировала на четвертой позиции в таблице.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Байрамян провел 23 поединка, забил один гол и получил пять желтых карточек.