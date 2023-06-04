Акинфеев оценил выступление ЦСКА в сезоне-2022/2023

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил выступление своей команды в сезоне-2022/2023.

«Эмоции в большей степени положительные, чем отрицательные, могли выжать максимум. Концовка удалась, сезон достаточно хороший, но ключевой матч лично для меня пройдёт 11 июня», - передает слова голкипера «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем туре Премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе победил «Ростов» со счетом 4:1 и финишировал на втором месте в турнирной таблице.

У подопечных Владимира Федотова остался последний матч сезона – против «Краснодара» в Суперфинале Кубка России.