Уткин прокомментировал развязку борьбы ЦСКА и «Спартака» за второе место

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал исход борьбы за серебряные медали в чемпионате России сезона-2022/2023.

«ЦСКА более организованная команда, чем «Спартак». А значит, лучше готова сыграть в конкретном матче. ЦСКА выиграл борьбу за второе место вполне логично. А «Спартак» всё же перспективнее. Но это ещё надо воплощать», - говорится в сообщении Уткина в социальных сетях.

В заключительном туре Премьер-лиги ЦСКА крупно победил «Ростов», а «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов». По итогам сезона «армейцы» финишировали на второй позиции, а «красно-белые» заняли третье место.