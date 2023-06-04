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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин прокомментировал развязку борьбы ЦСКА и «Спартака» за второе место

04 Июня 2023 • 07:53 Комментировать

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал исход борьбы за серебряные медали в чемпионате России сезона-2022/2023.

«ЦСКА более организованная команда, чем «Спартак». А значит, лучше готова сыграть в конкретном матче. ЦСКА выиграл борьбу за второе место вполне логично. А «Спартак» всё же перспективнее. Но это ещё надо воплощать», - говорится в сообщении Уткина в социальных сетях.

В заключительном туре Премьер-лиги ЦСКА крупно победил «Ростов», а «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов». По итогам сезона «армейцы» финишировали на второй позиции, а «красно-белые» заняли третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Василий Уткин
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