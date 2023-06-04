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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бикфалви: «Увидимся в новом сезоне, навсегда оранжево-чёрный»

04 Июня 2023 • 07:43 Комментировать

Атакующий полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви обратился к поклонникам команды после завершения сезона Российской премьер-лиги.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку! Спасибо моей семье, команде, тренерскому штабу, президенту и сотрудникам офиса за поддержку! Увидимся в новом сезоне, навсегда оранжево-чёрный!» - приводятся слова футболиста на официальном сайте екатеринбургского клуба.

По итогам сезона команда из Екатеринбурга финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Бикфалви принял участие в 26 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви
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