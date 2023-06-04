Гендиректор «Локомотива»: «Дзюба - настоящий лидер, его приход имел большое значение»

Гендиректор московского «Локомотива» Владимир Леонченко оценил вклад нападающего Артёма Дзюбы в результаты команды во второй половине сезона.

«Дзюба - настоящий лидер, его приход имел большое значение. Так получилось, что и те футболисты, которые пришли, и те, которые были в команде, хорошо работали. И их игра дала результат», - приводит слова форварда издание «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале на правах свободного агента. В завершившемся сезоне чемпионата России нападающий поучаствовал в 11 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.