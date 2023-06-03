Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей

Защитнику московского «Спартака» Георгию Джикия грозит дисквалификация до четырёх матчей по итогам матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:1).

Напомним, что на 43-й минуте матча главный арбитр Алексей Амелин показал желтую карточку Джикии, который находился на скамейке запасных, а после того, как игрок начал разговаривать на повешенных тонах ,рефери достал из кармана красную карточку.

Как записано в протоколе, он наказан за нецензурную брань в адрес арбитра. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС такое поведение футболиста наказывается дисквалификацией от двух до четырех встреч.