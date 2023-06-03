Расписание стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне

Стало известно точное расписание стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Напомним, что «Факел» (14-е место в РПЛ) сыграет против «Енисея» (четвёртое место Первой лиги), «Пари НН» (13-е место РПЛ) ожидает противостояние против московской «Родины» (третье место Первой лиги).

Расписание стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2023/24:

7 июня (среда)

15:00* «Енисей» (Красноярск) – «Факел» (Воронеж);

18:00 «Родина» (Москва) – «Пари НН» (Нижний Новгород)

10 июня (суббота)

14:30 «Пари НН» – «Родина»;

17:30 «Факел» – «Енисей».

* - время московское.