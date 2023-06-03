Осинькин жёстко отреагировал на информацию о переходе в «Рубин»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин жёстко отреагировал на информацию, что он может возглавить казанский «Рубин».
Специалист отметил, что не будет комментировать эту новость и пожелал успехов казанскому клубу, который вернулся туда, где должен быть.
«Пусть бред останется бредом. Я даже не знаю, что отвечать. Рахимов 7 игр выиграл подряд – и вдруг я его должен сменить? Это отличная работа», - приводит слова Осинькина Metaraings.ru.
Напомним, что самарский клуб благодаря победе над «Спартаком» (1:0) в заключительном туре сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.
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