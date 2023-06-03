Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал команды Российской премьер-лиги, которые его приятно удивили в минувшем сезоне. Игнатьев дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Для вас «Ростов» - это открытие сезона?

- Если смотреть на ресурсы Карпина, то однозначно. Он качественно и чётко расставил футболистов на поле, они дают результат и проявляют характер. «Оренбург» и «Крылья Советов» тоже играют в привлекательный футбол. Видно, что у них есть качественные тренеры, но результат они показывают не выдающийся. А у Карпина есть результат, к тому же игроки понимают его требования.

- А чего не хватает «Крыльям»?

- Они играют в привлекательный футбол, но по сезону им не хватало мужского начала, когда надо биться за результат.

- А «Оренбургу»?

- Для меня они показывают отличный футбол, но команда не может прыгнуть высоко. ЦСКА тоже хорошая команда. Видно, что Федотов долго строил этот дом, постоянно менял кирпичи, но в конечном итоге пришёл к осознанию того, как использовать Чалова, Облякова и остальных на поле. Команда играет складно и оставляет приятное впечатление.