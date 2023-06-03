Изидор назвал условие ухода из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после заключительного матча сезона пообщался с журналистами. Француз дал комментарий по поводу своего будущего. Изидор признал, что ему сложно мириться с ролью запасного. По словам футболиста, он обсудит с руководителями и тренером свои дальнейшие перспективы.

«Если говорить о возможном переходе, то это должен быть клуб из топ-5 лиг Европы, и он должен участвовать в еврокубках. В противном случае я останусь в «Локомотиве». Я люблю этот клуб», - сказал Изидор.

Напомним, что «Локомотив» занял восьмое итоговое место в завершившемся чемпионате России.