​«Крылья Советов» обыграли «Спартак» впервые за семь лет

В заключительном туре российского чемпионата «Крылья Советов» смогли порадовать своих поклонников, выиграв в домашнем матче у «Спартака» с минимальным преимуществом. Как оказалось, это была первая победа «Крыльев» над московским клубом после семи поражений кряду.

В предыдущий раз команда смогла добиться победы в игре с «красно-белыми» в декабре 2016 года - тогда, правда, команда выиграла у «Спартака» со счетом 4:0, но в конце того сезона «Спартак» стал чемпионом, а «Крылья» опустились из «князей в грязи» - вылетели из высшей лиги, заняв пятнадцатое место по итогам сезона.