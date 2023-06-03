Итоговая таблица чемпионата России 2022/23

В субботу вечером прошли матчи последнего тура чемпионата России. В верхней части турнирной таблицы никаких изменений не произошло. ЦСКА завоевал серебро, «Спартак» - бронзу, а золото «Зенит» себе обеспечил относительно давно – ещё по итогам 26-го тура.
В топ-5 также попали «Ростов» и «Ахмат». Ещё тремя командами, которые завершили чемпионат в верхней половине таблицы, стали «Краснодар», «Оренбург» и «Локомотив».
«Динамо» в год столетия заняло только девятое место. Дальше идут «Сочи», «Урал» и «Крылья Советов».
В стыковых играх сохранить прописку в РПЛ постараются «Пари НН» и «Факел». А вот «Химки» и «Торпедо» вылетели в Первую лигу.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разн.
|О
|1
|30
|21
|7
|2
|74:20
|54
|70
|2
|30
|17
|7
|6
|56:27
|29
|58
|3
|30
|15
|9
|6
|60:38
|22
|54
|4
|30
|15
|8
|7
|48:44
|4
|53
|5
|30
|15
|5
|10
|51:39
|12
|50
|6
|30
|13
|9
|8
|62:46
|16
|48
|7
|30
|14
|4
|12
|58:55
|3
|46
|8
|30
|13
|6
|11
|54:46
|8
|45
|9
|30
|13
|6
|11
|49:45
|4
|45
|10
|30
|11
|5
|14
|37:54
|-17
|38
|11
|30
|10
|6
|14
|33:45
|-12
|36
|12
|30
|8
|8
|14
|32:45
|-13
|32
|13
|30
|8
|6
|16
|33:50
|-17
|30
|14
|30
|6
|12
|12
|36:48
|-12
|30
|15
|30
|4
|6
|20
|25:67
|-42
|18
|16
|30
|3
|4
|23
|22:61
|-39
|13
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