Итоговая таблица чемпионата России 2022/23

В субботу вечером прошли матчи последнего тура чемпионата России. В верхней части турнирной таблицы никаких изменений не произошло. ЦСКА завоевал серебро, «Спартак» - бронзу, а золото «Зенит» себе обеспечил относительно давно – ещё по итогам 26-го тура.

В топ-5 также попали «Ростов» и «Ахмат». Ещё тремя командами, которые завершили чемпионат в верхней половине таблицы, стали «Краснодар», «Оренбург» и «Локомотив».

«Динамо» в год столетия заняло только девятое место. Дальше идут «Сочи», «Урал» и «Крылья Советов».



В стыковых играх сохранить прописку в РПЛ постараются «Пари НН» и «Факел». А вот «Химки» и «Торпедо» вылетели в Первую лигу.