Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ

Завершился чемпионат России. Если брать тройку лучших бомбардиров, то в последнем туре забить смог только Фёдор Чалов. Форвард ЦСКА оформил дубль в игре против «Ростова» и завершил бомбардирскую гонку на третьем месте с 19 голами.

Вторую позицию занял Квинси Промес, который в последнем туре не забил пенальти в Самаре. Всего же нападающий «Спартака» в завершившемся сезоне Премьер-лиги 20 раз расписывался в воротах команд-соперниц.

Лучшим же бомбардиром чемпионата России стал Малком. Игрок «Зенита» записал на свой счёт 23 гола. Последние матчи сезона Малком пропустил из-за рождения ребёнка, однако это не помешало ему стать лучшим снайпером.