Два капитана: Финал Кубка Англии вошёл в историю

В финале Кубка Англии сражаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». К средине второго тайма «горожане» ведут со счётом 2:1. Илкай Гюндоган стал автором дубля, а в составе «красных дьяволов» отличился Бруну Фернандеш.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, впервые в истории финалов Кубка Англии голы удалось забить капитанам обеих команд. Речь о тех игроках, которые непосредственно выводили команду на поле, а не получали повязку по ходу игры.

Следить за дальнейшим ходом финального поединка между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.