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Агент Карпукаса подтвердил интерес к игроку со стороны «Галатасарая»

03 Июня 2023 • 18:07 Комментировать

Агент полузащитника московского «Локомотива» Артёма Карпукаса, Александр Клюев, высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован турецкий «Галатасарай».

«Да, «Галатасарай» выходил, связывался, узнавали, на сколько контракт у Артема. А дальше в принципе, пожалуйста, пусть общаются с руководством «Локомотива», - приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Контракт 20-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщил, что к Карпукасу также проявляет интерес столичный «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Александр Клюев Артём Карпукас
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