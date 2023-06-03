Рахимов прокомментировал вылет «Уфы» из Первой лиги

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о вылете «Уфы» из Первой лиги.

Специалист отметил, что испытывает не самые приятные ощущения, ведь в клубе есть много людей, с кем он ранее работал.

«Переживал за «Уфу», но, к сожалению, к этому шло несколько лет: если «Уфа» вылетит из премьер-лиги, то дальше будет очень сложно. Так и получилось», - приводит слова Рахимова «РБ Спорт».

Напомним, что год назад клуб из Башкортостана был в нескольких секундах от сохранения прописки в РПЛ, но пропустил от «Оренбурга» на 95-й минуте в последнем туре.

Ранее сообщалось, что «Уфа» может прекратить своё существование.