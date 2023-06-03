Тренер «Торпедо» Клотет: Мы хотим быстрее вернуться в РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что столичный клуб хочет как можно быстрее вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Был тяжелый сезон, команда оказалась не готова к уровню РПЛ. Но мы хотим быстрее вернуться обратно, сделав правильные выводы из того, что случилось в этом году», - заявил Клотет в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице, перед последним туром имея в своем активе 13 набранных очков.

Стоит отметить, что столичный клуб провёл всего один сезон в высшем российском дивизионе.