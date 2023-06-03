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Агент отреагировал на информацию о выкупе Мантуана «Зенитом»

03 Июня 2023 • 15:15 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с Густаво Мантуаном, отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что «Зенит» договорился о выкупе 21-летнего Мантуана у «Коринтианса».

«Зенит» договорился о выкупе? Ничего конкретного пока нет!» - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Густаво Мантуан перебрался в «Зенит» в июле прошлого года. С тех пор он провёл за питерцев 28 матчей в чемпионате и Кубке России. В них бразилец записал на свой счёт шесть голов.

«Зенит», напомним, стал чемпионом России пятый год подряд. В последнем туре команда Сергея Семака сыграет против «Факела» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Луис Фернандо Гарсия Густаво Мантуан трансферы футбола - лето 2023
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