Агент отреагировал на информацию о выкупе Мантуана «Зенитом»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с Густаво Мантуаном, отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что «Зенит» договорился о выкупе 21-летнего Мантуана у «Коринтианса».

«Зенит» договорился о выкупе? Ничего конкретного пока нет!» - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Густаво Мантуан перебрался в «Зенит» в июле прошлого года. С тех пор он провёл за питерцев 28 матчей в чемпионате и Кубке России. В них бразилец записал на свой счёт шесть голов.

«Зенит», напомним, стал чемпионом России пятый год подряд. В последнем туре команда Сергея Семака сыграет против «Факела» на своём поле.