Сутормин может сменить «Зенит» на топ-клуб из Москвы

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», вариант с подписанием 29-летнего футболиста рассматривает ЦСКА.

Отмечается, что главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову нравится универсализм Сутормина – он способен играть как на правом фланге обороны, так и на флангах атаки.

По данным источника, ЦСКА может взять Сутормина в аренду. Выкупать игрока клуб сейчас не планирует.

Добавим, что Алексей Сутормин оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2 миллиона евро.