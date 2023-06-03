«Рубин» вернулся в Премьер-лигу и рассчитывает усилиться в летнее трансферное окно, чтобы достойно выглядеть в топ-дивизионе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в сфере интересов казанского клуба находится атакующий полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев.

Прошлым летом Бакаев перебрался в «Зенит» из «Спартака». Впрочем, в сезоне 2022/2023 26-летний футболист получал не так много игрового времени, как ему бы хотелось. Бакаев поучаствовал в 17 матчах Премьер-лиги, проведя на поле 302 минуты (почти 18 минут за игру в среднем).

Эксперты портала transfermarkt оценивают Зелимхана Бакаева в 2,7 миллиона евро.