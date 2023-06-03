Агент допускает возвращение Бистровича в ЦСКА

Агент Вукмил Вукмирица, который работает с хавбеком Кристияном Бистровичем, допустил возможность возвращения хорвата в ЦСКА.

Стоит сказать, что в последние годы Бистрович активно ездит по арендам. Вторую часть сезона 2022/2023 полузащитник провёл в нидерландской «Фортуне».

«Может быть, Кристиян всё же вернётся в ЦСКА. На данный момент никакого точного решения нет», - сказал Вукмирица, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что ЦСКА перед последним туром Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. В субботу «армейцы» сыграют на своём поле против «Ростова». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.