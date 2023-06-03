Бубнов сделал точный прогноз на дерби «Локомотив» - «Торпедо»

В поединке 30-го тура Российской премьер-лиги встретятся московские «Локомотив» и «Торпедо». Прогнозом на дерби поделился эксперт Александр Бубнов.

«3:0. «Торпедо» уже думает о Первой лиге, а не о «Локомотиве». Галактионов пару туров назад заявлял, что хочет выиграть все оставшиеся матчи, и вряд ли «Торпедо» его остановит», - цитирует Бубнова издание Sportbox.

Матч между «железнодорожниками» и «автозаводцами» состоится сегодня, 3 июня, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.