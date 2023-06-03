Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за серебряные и бронзовые медали в чемпионате России, которая пройдёт в матчах ЦСКА – «Ростов» и «Крылья Советов» – «Спартак».

- Последний тур оказывается весьма интригующим. Как и предполагалось ранее, на финише будет борьба за второе место и за то, чтобы избежать переходных матчей. Я думаю, у всех команд равные шансы. Матч ЦСКА с «Ростовом» тоже получается в какой-то мере стыковым, а «Спартак» едет в Самару, в то время как «Крыльям Советов» очки нужны кровь из носу. Заранее предсказать итог всей этой борьбы сложно. В предыдущих турах казалось, что тот же «Ростов» не будет терять очки, а он три раза подряд проиграл перед матчем с «Ахматом». Понятно, что на бумаге фаворитом является ЦСКА, который проводит сезон более стабильно и без особых колебаний, но в отдельном матче может случиться что угодно.