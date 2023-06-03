Бояринцев рассказал, как завершатся матчи «Спартака» и ЦСКА в 30-м туре РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев дал комментарий касательно предстоящих матчей «Спартака» и ЦСКА в рамках 30-го тура чемпионата России.

«Игра «Крылья Советов» - «Спартак» будет сложная. Обеим командам нужна победа, и боюсь все закончится боевой ничьей. В игре «Ростова» и ЦСКА, мне кажется, победителя не будет», - передает слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, что матчи заключительного тура Премьер-лиги начнутся в 17:00 по московскому времени. Перед 30-м туром ЦСКА занимает второе место, а «Спартак» располагается на третьей строчке.