«Спартак» или ЦСКА: Мостовой назвал фаворита на второе место в РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за второе место в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Предпочтение отдаю ЦСКА. Они играют дома с принципиальным соперником. «Спартаку» будет непросто играть на выезде с «Крыльями». Небольшой фаворит для меня ЦСКА, потому что всё идёт за них», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Перед заключительным туром ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. На третьей строчке располагается «Спартак», а далее следует «Ростов». Матчи 30-го тура начнутся в одно время – в 17:00 по мск.