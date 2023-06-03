Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Ростов»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий по поводу предстоящего поединка между столичным ЦСКА и «Ростовом».

«2:1. То, что «Ростов» до конца претендует на призы, - своего рода чудо. Для ЦСКА в случае поражения может случиться настоящее фиаско. Но поставлю на «армейцев», которые играют дома и обладают мощным составом», - приводит слова аналитика Sportbox.

ЦСКА примет подопечных Валерия Карпина на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 3 июня. Начало матча – в 17:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.