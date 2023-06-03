Бубнов назвал победителя матча «Крылья Советов» - «Спартак»

В матче заключительного тура чемпионата России встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Об этом поединке высказался бывший игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«1:2. «Красно-белые» сохраняют шансы на второе место, так что обязаны выигрывать в Самаре. По составу команда Абаскаля сильнее соперника, но мы знаем, что «Спартак» способен на всё», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится в Самаре сегодня, 3 июня. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.