Прогноз на матч «Зенит» - «Факел» от Бубнова

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке «Зенита» и «Факела» в рамках 30-го тура Премьер-лиги.

«2:0. «Факел» еще не спасся от попадания в переходные матчи, так что будет мотивирован. Что касается «Зенита», то лидеры разъехались, но для Семака важно победить перед своими болельщиками», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Зенит» - «Факел» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.