Ловчев сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от поединка 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Спартак», который состоится в Самаре.

«Спартак» обыграет «Крылья». Самарцы целенаправленно шли к такому финишу, регулярно продавая своих лучших игроков в другие клубы. Москвичи победят 2:1 и останутся на третьем месте», - цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится сегодня, 3 июня, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим поединком самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» идут третьими.