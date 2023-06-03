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Прогноз Ловчева на матч ЦСКА - «Ростов»

03 Июня 2023 • 12:29 Комментировать

В рамках 30-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между московским ЦСКА и «Ростовом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Евгений Ловчев.

«ЦСКА выиграет, не пропустив ни разу, - 2:0. У «армейцев» все достаточно стабильно в обороне плюс классный вратарь», - приводятся слова Ловчева на страницах «Плеймейкера».

Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет на московском стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Карпина находятся на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Евгений Ловчев
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