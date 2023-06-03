Ловчев назвал клуб, который займёт второе место в РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто финиширует на втором месте в Российской премьер-лиге.

«Уверен, что ЦСКА серебро не упустит. Борьба в последних матчах будет упорной, но «армейцы» ниже определенного уровня не опускаются. В действиях игроков ЦСКА есть солидность», - приводит слова эксперта «Плеймейкер».

Перед заключительным туром чемпионата России ЦСКА занимает второе место, опережая ближайшего преследователя на одно очко. В последнем матче сезона подопечные Владимира Федотова на своем поле примут «Ростов». Игра пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по мск.