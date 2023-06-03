Ловчев считает, что в гонке бомбардиров РПЛ нет никакой интриги

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о гонке бомбардиров нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Напомним, что на первом месте располагается бразильский форвард питерского «Зенита» Малком, на счету которого 23 забитых мяча. На второй позиции идет нападающий московского «Спартака» Квинси Промес с 20 голами в активе, а на три забитых мяча от нидерландца отстает коллега по амплуа Фёдор Чалов.

«Конечно, здесь уже никаких сюрпризов быть не может. Хет-трик никто из преследователей Малкома не сделает, поэтому все останутся на своих местах», - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Стоит отметить, что Малком завершил сезон после 27-го тура.