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Марцел Личка: Боялся, что после победы над «Спартаком» игроки подумают, что стали чемпионами мира

03 Июня 2023 • 12:11 Комментировать

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, какие эмоции испытывал после победы над «Спартаком».

Напомним, что «Оренбург» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Чешский специалист отметил, что после игры боялся, что игроки его команды могут подумать, что стали чемпионами мира, однако это всегда нужно доказывать.

«Если ты выиграл одну игру со «Спартаком», нужно подтвердить свой уровень ещё как минимум в трёх играх. Поэтому очень важно уметь быстро переключаться не только после поражений, но и после побед, чтобы работать на тренировках так же, как и всегда», - приводит слова Лички «Спорт день за днём».

«Оренбург» за тур до конца чемпионата располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Марцел Личка
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