Боков рассказал, как завершится матч ЦСКА - «Ростов»

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков высказался относительно предстоящего поединка между «армейцами» и «Ростовом» в заключительном туре Российской премьер-лиги.

«Все сложится удачно, ЦСКА выиграет и займет второе место. В этой игре у «Ростова» нет шансов. Будет нелегко, но ЦСКА однозначно победит. Не думаю, что счет будет крупным, возможно, 2:0», - передает слова Бокова издание Metaratings.ru.

Поединок между ЦСКА и «Ростовом» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 3 июня. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Перед этой встречей «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на четвертой позиции.