Селюк дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от поединка между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» в рамках 30-го тура Премьер-лиги.

«Крылья» будут биться со «Спартаком». В последних играх «Спартак» выглядит невзрачно, да и в целом лидеры выглядят невзрачно в конце чемпионата. «Крылья» вполне могут упереться и сыграть в ничью», - цитирует Селюка издание Metaratings.ru.

Поединок между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится сегодня, 3 июня, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости располагаются на третьей позиции.