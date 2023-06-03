Бывший тренер вратарей ЦСКА Валерий Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге.

- Топ-3 лучших футболиста сезона в РПЛ по версии Вячеслава Чанова?

- Иван Обляков, Квинси Промес и Малком.

- Топ-3 лучших тренера сезона в РПЛ?

- Владимир Федотов, Сергей Ташуев, Сергей Семак.

- Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?

- «Факел», «Оренбург» и «Ахмат».

Напомним, «Факел» и «Ахмат» по ходу сезона сменили тренеров. Так, воронежцев возглавляли Олег Василенко, Дмитрий Пятибратов и Вадим Евсеев. Во главе грозненцев в начале сезона стоял Андрей Талалаев, по ходу сезона клуб принял Сергей Ташуев. Перед последним туром чемпионата России «зелёные» занимают пятое место.