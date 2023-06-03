Малком: «Дзюба - отличный футболист, но «Зенит» стал чемпионом и без него»

Форвард петербургского «Зенита» Малком высказался о нападающем Артёме Дзюбе, ныне выступающем за московский «Локомотив».

«Дзюба - отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов за «Зенит». Но «Зенит» стал чемпионом и без него», - рассказал бразильский футболист в интервью «Фонтанке».

Напомним, что Дзюба ушел из петербургского клуба летом прошлого года. Затем он провел несколько месяцев в турецком «Адана Деминспоре», после чего на правах свободного агента присоединился к «железнодорожникам».

«Зенит» в этом сезоне досрочно стал чемпионом РПЛ. Это пятый подряд титул команды Сергея Семака.