Михайлов прокомментировал трансфер из «Зенита» в «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов высказался о трансфере в нижегородский клуб из петербургского «Зенита».

«В клубе и городе мне всё нравится. Буду рад и дальше приносить пользу «Пари НН» и верю, что у нашего клуба всё будет хорошо, и мы сохраним прописку в Премьер-Лиге», - приводятся слова футболиста на официальном сайте клуба.

Ранее было объявлено, что 20-летний воспитанник «Зенита» заключил с клубом из Нижнего Новгорода четырехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ярослав провел 20 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.