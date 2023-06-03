Полузащитник петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов перешел в «Пари НН». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба из Нижнего Новгорода.

20-летний футболист заключил с новым клубом четырехлетнее трудовое соглашение. «Пари НН» воспользовался опцией выкупа Ярослава у «сине-бело-голубых».

Михайлов выступал за нижегородский клуб на правах аренды с сентября прошлого года. В общей сложности полузащитник сыграл за команду 26 поединков во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя ассистами.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре команда сыграет на своем поле против «Химок».