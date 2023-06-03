«Рома» приняла решение по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел не перейдет в «Рому». Итальянский клуб не планирует подписывать бразильского хавбека.

«У нас нет информации о том, что «Рома» заинтересована в приобретении Вендела», - рассказал «Спорт-Экспрессу» источник, который близок к итальянскому клубу.

Напомним, что Вендел перешел в петербургский клуб осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах за «сине-бело-голубых», забил девять мячей и отдал пять голевых передач.

Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 миллиона евро.