Полузащитником «Динамо» Макаровым интересуются зарубежные клубы

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, который представляет интересы вингера московского «Динамо» Дениса Макарова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов из-за рубежа.

«У Дениса контракт с «Динамо». В то же время на нас выходили иностранные партнеры и говорили, что есть интерес от иностранных клубов. Переговоров мы не вели, поэтому называть клубы не будем», - передает слова Кигинько издание «РБ Спорт».

Трудовое соглашение Макарова с «Динамо» рассчитано до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/2023 Денис провел 33 матча за «бело-голубых», забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.