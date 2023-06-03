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«Динамо» и «Локомотив» нацелились на двух игроков «Крыльев Советов»

03 Июня 2023 • 09:29 Комментировать

Два футболиста самарских «Крыльев Советов» попали в сферу интересов московского «Динамо». Согласно данным журналистов «РБ Спорта», в поле зрения «бело-голубых» находятся защитник Роман Евгеньев и хавбек Александр Коваленко.

Источник отмечает, что помимо динамовцев интерес к этим игрокам проявляет еще один представитель Москвы – «Локомотив». Клубы поспорят за подписание футболистов в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Евгеньев провел 37 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи. На счету Коваленко 30 сыгранных поединков, два забитых мяча и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Динамо Москва Роман Евгеньев Александр Коваленко трансферы футбола - лето 2023
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