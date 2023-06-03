Булатов: «Без Соболева атакующий потенциал «Спартака» резко снижается»

Бывший тренер второй команды московского «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева в ближайшем матче против самарских «Крыльев Советов» в рамках 30-го тура Премьер-лиги.

«Он стал важным игроком, со своей харизмой, с острыми атакующими действиями, постоянно нацелен на ворота. Когда Соболев на поле, всегда можно ожидать, что «Спартак» забьёт. Без него атакующий потенциал резко снижается», - передает слова Булатова издание Metaratings.ru.

Поединок между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится в субботу, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.