Угаров дал прогноз на матч «Зенит» - «Факел»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Денис Угаров высказался о предстоящем матче между командой Сергея Семака и воронежским «Факелом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.

«Футболисты у петербургского клуба поумнее и потехничнее, уровень выше. Но обороняться воронежцы будут достойно. Хотя заключительный домашний матч «Зенит», наверное, должен выиграть», - приводит слова Угарова издание «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Факел» состоится сегодня, 3 июня. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.